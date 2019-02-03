Ксения Собчак не считает балерину Анастасию Волочкову великой танцовщицей. Судя по всему, телеведущая не простила бывшей подруге старую обиду.

Ксения Собчак не считает балерину Анастасию Волочкову великойтанцовщицей. Судя по всему, телеведущая не простила бывшей подруге старуюобиду.Ксения отметила, что когда-то очень хорошо общалась сАнастасией. Более того, она первая, кто помог Волочковой обосноваться в Москвепосле переезда. Теледива познакомила танцовщицу не только с жизнью столицы, нои со своими приятелями, за что горько поплатилась.В то время Ксения дружила с олигархом Вячеславом Лейбманом,и у них был роман. Мужчина подруги показался очень интересным Волочковой.Что происходило после этого между балериной и женихом Собчак,история умалчивает, однако билеты на поезд Москва-Санкт-Петербург, где параехала вместе, до сих пор хранятся у Ксении. Дружбе пришел конец. По словамтеледивы, танцовщица поступила подло.В программе Первого канала "Эксклюзив", которая только-только увидела свет, Ксения уверила, что давно простила разлучницу и зла на неедержит. Однако после отметила, что Волочкова не является примеромдля подражания для кого-либо. "Где сейчас Анастасия? В шпагате наМальдивах. Только этим и славна", – набросилась с критикой Собчак.