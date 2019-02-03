Ксения Собчак не считает балерину Анастасию Волочкову великой
танцовщицей. Судя по всему, телеведущая не простила бывшей подруге старую
обиду.
Ксения Собчак не считает балерину Анастасию Волочкову великой
танцовщицей. Судя по всему, телеведущая не простила бывшей подруге старую
обиду.
Ксения отметила, что когда-то очень хорошо общалась с
Анастасией. Более того, она первая, кто помог Волочковой обосноваться в Москве
после переезда. Теледива познакомила танцовщицу не только с жизнью столицы, но
и со своими приятелями, за что горько поплатилась.
В то время Ксения дружила с олигархом Вячеславом Лейбманом,
и у них был роман. Мужчина подруги показался очень интересным Волочковой.
Что происходило после этого между балериной и женихом Собчак,
история умалчивает, однако билеты на поезд Москва-Санкт-Петербург, где пара
ехала вместе, до сих пор хранятся у Ксении. Дружбе пришел конец. По словам
теледивы, танцовщица поступила подло.
В программе Первого канала "Эксклюзив", которая только-только увидела свет, Ксения уверила, что давно простила разлучницу и зла на нее
держит. Однако после отметила, что Волочкова не является примером
для подражания для кого-либо. "Где сейчас Анастасия? В шпагате на
Мальдивах. Только этим и славна", – набросилась с критикой Собчак.