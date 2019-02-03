Бывшая участница Дома-2, яркая блондинка Елена Хромина неожиданно объявила о разводе. Поклонники гадают, что стало причиной такого быстрого разрыва отношений – брак продержался лишь 2 месяца. Сама Хромина отказалась комментировать свою личную жизнь.

Бывшая участница "Дома-2", яркая блондинка ЕленаХромина неожиданно объявила о разводе. Поклонники гадают, что стало причинойтакого быстрого разрыва отношений – брак продержался лишь 2 месяца. СамаХромина отказалась комментировать свою личную жизнь.Пост в Instagram,в котором Елена Хромина сообщила о разводе, закрыт для комментариев. Звездапросто поставила поклонников в известность о неприятномсобытии в своей жизни."Я развелась. Комментировать не буду. Мои знакомые тожене комментируют, поэтому не узнавайте. На моей работе это не отразится. Я будусчастлива", – написала бывшая участница "Дома-2".Одна из самых ярких бывших участниц проекта внезапно вышла замуж 15 ноября прошлого года. 22-летняя Хромина в качестведоказательства опубликовала свидетельство о регистрации брака и показалаобручальное кольцо. Однако сразу дала понять, что не собирается представлятьсвоего мужа широкой публике.Тем не менее, некоторые подробности Елена раскрыла. Бывшаяучастница "Дома-2" рассказала изданию StarHit, что свадьбу молодожены сыгралив Доминикане. В качестве доказательства прилагалось видео, где Хромина всвадебном платье позировала на фоне заката. А вот мальчишник, девичник и регистрация брака прошли в России.Лена Хромина обратила на себя внимание мужчин сразу, кактолько появилась на проекте Поначалу девушка симпатизировала РомануГриценко – даже целовалась с ним перед камерами. Позже стала встречаться с Саймоном Марданшиным– однако и эта пара распалась, а Хромина покинула проект "Дом-2".