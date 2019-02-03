Бывшая участница Дома-2, яркая блондинка Елена
Хромина неожиданно объявила о разводе. Поклонники гадают, что стало причиной
такого быстрого разрыва отношений – брак продержался лишь 2 месяца. Сама
Хромина отказалась комментировать свою личную жизнь.
Бывшая участница "Дома-2", яркая блондинка Елена
Хромина неожиданно объявила о разводе. Поклонники гадают, что стало причиной
такого быстрого разрыва отношений – брак продержался лишь 2 месяца. Сама
Хромина отказалась комментировать свою личную жизнь.
Пост в Instagram,
в котором Елена Хромина сообщила о разводе, закрыт для комментариев. Звезда
просто поставила поклонников в известность о неприятном
событии в своей жизни.
"Я развелась. Комментировать не буду. Мои знакомые тоже
не комментируют, поэтому не узнавайте. На моей работе это не отразится. Я буду
счастлива", – написала бывшая участница "Дома-2".
Одна из самых ярких бывших участниц проекта внезапно вышла замуж 15 ноября прошлого года. 22-летняя Хромина в качестве
доказательства опубликовала свидетельство о регистрации брака и показала
обручальное кольцо. Однако сразу дала понять, что не собирается представлять
своего мужа широкой публике.
Тем не менее, некоторые подробности Елена раскрыла. Бывшая
участница "Дома-2" рассказала изданию StarHit, что свадьбу молодожены сыграли
в Доминикане. В качестве доказательства прилагалось видео, где Хромина в
свадебном платье позировала на фоне заката. А вот мальчишник, девичник и регистрация брака прошли в России.
Лена Хромина обратила на себя внимание мужчин сразу, как
только появилась на проекте Поначалу девушка симпатизировала Роману
Гриценко – даже целовалась с ним перед камерами. Позже стала встречаться с Саймоном Марданшиным
– однако и эта пара распалась, а Хромина покинула проект "Дом-2".