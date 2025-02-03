С 2018 года дольщики ожидают свои квартиры.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил у главы СУ СК по Владимирской области Артема Кулакова повторный доклад по. С 2018 года дольщики ожидают свои квартиры, однако ситуация до сих пор остаётся нерешённой.Строительство было начато более шести лет назад компанией Игоря Другова, но в настоящее время оно приостановлено, а компания признана банкротом.Прокурор Владимирской области Иван Грибов ранее также поднимал этот вопрос, отметив, что в соответствии с законом пострадавшие могли бы получить компенсацию за свои вложения.