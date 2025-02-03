Запрещены лечение больных животных, посещение территории, а также ввоз и вывоз не вакцинированных зверей.

Во Владимирской области в деревне Новое Аннино Петушинского района обнаружен очаг бешенства животных. По указу губернатора от 31 января в регионе введён карантин.Запрещены лечение больных животных, посещение территории, а также ввоз и вывоз не вакцинированных зверей. На удалении 1 км от очага введены дополнительные ограничения: запрещены ярмарки и выставки. Карантинные меры будут действовать до 2 мая 2025 года.Напомним, ранее мы писали,что