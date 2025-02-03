Исполнять обязанности главного врача теперь будет Павел Морозов.

Галина Митрофанова, главный врач Александровской районной больницы во Владимирской области, ушла с занимаемой должности всего через год после назначения. Как сообщает издание «Новый город Александров», она отказалась продлевать трудовой договор.Известно, что Митрофанова продолжит работать в больнице на позиции заведующей терапевтическим отделением. Исполнять обязанности главного врача теперь будет Павел Морозов.Комментариев от министерства здравоохранения Владимирской области по этому поводу пока не поступало. Напомним, ранее мы писали, что