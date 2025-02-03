Исполнять обязанности главного врача теперь будет Павел Морозов.
Галина Митрофанова, главный врач Александровской районной больницы во Владимирской области, ушла с занимаемой должности всего через год после назначения. Как сообщает издание «Новый город Александров», она отказалась продлевать трудовой договор.
Известно, что Митрофанова продолжит работать в больнице на позиции заведующей терапевтическим отделением. Исполнять обязанности главного врача теперь будет Павел Морозов.
Комментариев от министерства здравоохранения Владимирской области по этому поводу пока не поступало. Напомним, ранее мы писали, что