Проведена дополнительная индексация страховых пенсий на 9,5% в связи с фактическим ростом цен.

В феврале в Владимирской области проведена дополнительная индексация страховых пенсий на 9,5% в связи с фактическим ростом цен. Это решение было принято по поручению Президента РФ.Как пишут , в результате повышения, которое коснулось 396 тысяч пенсионеров, средний размер страховой пенсии по старости увеличился до 24,5 тысячи рублей. Пенсия начала выплачиваться автоматически, и пенсионеры получат доплату за январь вместе с февральскими начислениями. Также стоит отметить, что индексация теперь затрагивает и работающих пенсионеров.Напомним, ранее мы писали, что