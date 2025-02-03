Праздник, который отмечается 23 февраля, в этом году выпадает на воскресенье.

В феврале жители региона останутся без дополнительных выходных, связанных с Днем защитника Отечества. Праздник, который отмечается 23 февраля, в этом году выпадает на воскресенье, а следующий понедельник, 24 февраля, станет обычным рабочим днем.Согласно постановлению правительства, праздничный выходной переносится на четверг, 8 мая. Таким образом, майские каникулы будут продлены с 8 по 11 мая.Напомним, ранее мы писали, что