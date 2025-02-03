Судогодский райсуд обязал владельца снести его, однако торговый центр использовался в коммерческих целях до ноября 2019 года.

Во Владимире владелец торгового центра «Куб» на улице Чайковского не смог обжаловать судебное решение о сносе своего здания. Согласно пресс-службе Ленинского районного суда, здание, построенное в 2014 году с нарушениями, было признано самовольно возведенным.Судогодский райсуд обязал владельца снести его, однако торговый центр использовался в коммерческих целях до ноября 2019 года.Несмотря на требования суда, здание не было снесено, и в итоге прокуратура добилась от владельца ежедневных выплат за просрочку демонтажа, которые составили более 2,2 миллиона рублей. Теперь мэрия подала иск о передаче земельного участка под строительство в свою собственность для продажи на публичных торгах. Напомним, ранее мы писали, что