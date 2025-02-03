В ДТП возле кинотеатра «Киномакс Буревестник» пострадал 5-летний пассажир автобуса. Авария произошла в минувшее воскресенье, 2 февраля, в 13:40. Как сообщили в ГАИ, 72-летний водитель автомобиля

В ДТП возле кинотеатра «Киномакс Буревестник» пострадал 5-летний пассажир автобуса. Авария произошла в минувшее воскресенье, 2 февраля, в 13:40. Как сообщили в ГАИ, 72-летний водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» собирался повернуть на улицу Большой проезд. При маневре он не предоставил преимущество движения автобусу «Мерседес» маршрута 26С, который двигался прямо по проспекту Ленина по правой полосе, предназначенной