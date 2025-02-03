В Гусь-Хрустальном с 3 февраля городская поликлиника №2 закрылась на капремонт. Об этом сообщил глава города Алексей Соколов. Пациентам придется временно посещать поликлинику №1, которая

В Гусь-Хрустальном с 3 февраля городская поликлиника №2 закрылась на капремонт. Об этом сообщил глава города Алексей Соколов. Пациентам придется временно посещать поликлинику №1, которая располагается за кинотеатром. В медучреждении для этого временно организуют отдельные окна. На ремонт в городской поликлинике №2 выделено 143,5 миллиона рублей. В здании заменят электропроводку и систему отопления. Во всех