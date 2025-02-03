Один из обвиняемых скрыл более 15 миллионов рублей, другой — около 3,8 миллионов рублей, используя схемы с переводом платежей через другие компании.

В Коврове Владимирской области перед судом предстанут экс-руководитель и действующий глава компании, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.Следствие завершило расследование уголовных дел против двух мужчин, которые, занимая посты генеральных директоров, укрывали значительные суммы, которые должны были быть направлены на погашение налоговых задолженностей. Один из обвиняемых скрыл более 15 миллионов рублей, другой — около 3,8 миллионов рублей, используя схемы с переводом платежей через другие компании.Дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Напомним, ранее мы писали, что во