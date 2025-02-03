В округе Муром в Оке утонул мужчина. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности области. Тело в реке обнаружили спасатели. На место выезжал начальник муромской спасательной

В округе Муром в Оке утонул мужчина. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности области. Тело в реке обнаружили спасатели. На место выезжал начальник муромской спасательной станции АСС Вадим Лобачев, спасатель Алексей Костаков и другие сотрудники местного поисково-спасательного отряда. Труп вытащили на берег и передали полицейским. Уточняется, что погибший – 1996 года рождения. Жителям области