Количество жалоб увеличилось на 8,4%, достигнув 9 388.

В 2024 году Управление Роспотребнадзора по Владимирской области зафиксировало рост обращений граждан и организаций по вопросам о соблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства. По сравнению с 2023 годом количество жалоб увеличилось на 8,4%, достигнув 9 388.Наибольшую долю обращений составляют нарушения прав потребителей (49,5%), за которыми следуют жалобы на санитарное законодательство (37,4%) и эпидемиологические вопросы (13,1%). Несмотря на снижение общего числа обращений по санитарно-эпидемиологическим вопросам до 4 036, наблюдается заметный рост жалоб на сбор и хранение отходов (20,5% против 13,4% в прошлом году) и на условия проживания в жилых помещениях (18,1%).Также гораздо больше жалоб поступило на качество питьевой воды и продуктов питания. Проблемы, связанные с эксплуатацией производственных и общественных помещений и с качеством атмосферного воздуха, также не остаются без внимания.