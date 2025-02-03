16 фигурантов, организовавших во Владимирской области канал нелегальной миграции, отправятся под суд. Об этом сообщили на портале «МВД МЕДИА» со ссылкой на региональное ведомство. На

16 фигурантов, организовавших во Владимирской области канал нелегальной миграции, отправятся под суд. Об этом сообщили на портале «МВД МЕДИА» со ссылкой на региональное ведомство. На протяжении четырех лет с 2019 года фигуранты подделывали документы и устраивали иностранцев на работу на предприятия и хозяйства области. Все вскрылось весной 2023 года. Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных УМВД и