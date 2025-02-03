Во Владимире возле ТЦ «Восток» от действий маленьких хулиганов пострадали две машины. И то – по данным УМВД. Возможно, испорчено больше автомобилей, просто не все еще написали заявление в

Во Владимире возле ТЦ «Восток» от действий маленьких хулиганов пострадали две машины. И то – по данным УМВД. Возможно, испорчено больше автомобилей, просто не все еще написали заявление в полицию. Хозяин одной из пострадавших машин опубликовал пост в соцсетях. Из поста в группе ВК «Подслушано Автомобилистов | Владимир» Возле ТЦ Восток орудует малолетняя банда, которая