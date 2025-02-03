Главная цель – благоденствие епархии и всей области. Новый митрополит Владимирский и Суздальский провел первую пресс-конференцию. В ходе общения с журналистами, речь зашла и о планах

Главная цель – благоденствие епархии и всей области. Новый митрополит Владимирский и Суздальский провел первую пресс-конференцию. В ходе общения с журналистами, речь зашла и о планах Никандра по управлению местной церковью. По словам митрополита, церковную жизнь в регионе нужно будет развивать. А себя Никандр назвал созидателем. Никандр, митрополит Владимирский и Суздальский Я человек разумный, человек