Сразу 24 отеля из Владимирской области были отмечены знаком качества «Приятно оставаться» по итогам премии сервиса Яндекс Путешествия за 2025 год. Регион вошёл в пятёрку лидеров по количеству

Сразу 24 отеля из Владимирской области были отмечены знаком качества «Приятно оставаться» по итогам премии сервиса Яндекс Путешествия за 2025 год. Регион вошёл в пятёрку лидеров по количеству отмеченных гостиниц. Чтобы получить престижный знак, отелям нужно было соответствовать строгим критериям: иметь пользовательский рейтинг не ниже 4,5 баллов из 5, менее 5% негативных обращений в поддержку,