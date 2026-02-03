Специалисты компании «ДСУ-3» начали работы еще в конце прошлого года.

Дорожники приступили к капитальному ремонту трассы Александров — Афанасьево. Вместе старого щебеночного покрытия жители района получат современное асфальтированное шоссе уже к концу 2026 года.Специалисты компании «ДСУ-3» начали работы еще в конце прошлого года. Строители уже заменили старые инженерные сети и укрепили основание будущей трассы. Чтобы дорогу не размыло весной, подрядчик установил новую дренажную систему. Проект предусматривает укладку двух слоев прочного асфальтобетона, который выдержит серьезные транспортные нагрузки, в областном правительстве.Кроме того, вдоль всей трассы установят 87 мощных фонарей. Проектировщики предусмотрели новые тротуары и удобные посадочные площадки для пассажиров. На маршруте появится современный автопавильон. Трассу обустроят бордюрами, защитными ограждениями, новыми дорожными знаками и свежей разметкой.