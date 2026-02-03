Высокопоставленные офицеры попались на попытке избавить бизнесмена от уголовного дела.

Суд вынес обвинительный приговор бывшим начальникам отделов МВД по Судогодскому и Гусь-Хрустальному районам. Высокопоставленные офицеры попались на попытке избавить бизнесмена от уголовного дела за взятку в виде дорогого смартфона.История началась в феврале 2024 года, когда полиция нагрянула с проверкой в цех по производству гипсовых фигур в деревне Золотково. Оперативники нашли там двух нелегалов, и владельцу бизнеса грозил реальный срок за организацию незаконной миграции.Предприниматель решил урегулировать вопрос через знакомых. Цепочка посредников вывела его на начальника ОМВД по Судогодскому району. Тот не имел власти в соседнем районе, но позвонил своему другу — руководителю отдела «Гусь-Хрустальный». Товарищеская просьба сработала: глава гусевской полиции приказал подчиненным вынести отказ в возбуждении дела.Бизнесмен передал за услугу 300 тысяч рублей. Посредники забрали себе по 100 тысяч, а на оставшиеся деньги купили смартфон за 94 500 рублей. Подарок предназначался судогодскому шефу полиции — именно в его рабочем кабинете оперативники ФСБ позже нашли и изъяли гаджет.Следователи СК Владимирской области неопровержимые доказательства, включая результаты очных ставок. Оба полицейских признали свою вину. Преступление выявлено и расследовалось при оперативном сопровождении регионального УФСБ.«Указанные сотрудники были уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД»- прокомментировали в УМВД России по Владимирской области.Экс-начальник полиции Гусь-Хрустального получил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Ему также запретили работать в органах власти в течение двух лет. Экс-глава судогодской полиции проведет в колонии общего режима 3 года. Владелец цеха тоже не ушел от ответственности — суд признал его виновным в организации незаконной миграции.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .