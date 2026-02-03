Идет доктор по рынку, подходит к грузину, продающему апельсины и спрашивает:
- Сколько стоит?
- Три рубл&.
- Давай за 2.50?
- Не, не, шито ты, слющай...
Ну доктор думает: "Козел такой... попадись мне на глаза".
Через неделю приходит грузин и говорит:
- Помоги, я апельсинов объелся, плохо мне, дарагой.
Доктор послушал его и говорит:
- Да вы беременны!!!
Грузин:
- Не может быт, да... я же грузин, мужик, а?
Доктор:
- Не, точно говорю, но есть таблетки... принимай раз в день и все будет четко.
И дает ему пурген - таблетки чтоб пронесло. Грузин выпил все сразу и тут начинается такое... Выбегает из автобуса и ищет туалет... не находит.. смотрит мусорка стоит (а в ней был котенок маленький) и туда давай... Котенок:
- Мяу...
Грузин:
- Не плачь, сынок, твой мам здес
