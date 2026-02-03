Многокилометровые пробки под Владимиром, парализующие федеральную трассу, стали уже привычным явлением. Виной тому — сложный рельеф с затяжными подъемами, которые фуры в гололед

Многокилометровые пробки под Владимиром, парализующие федеральную трассу, стали уже привычным явлением. Виной тому — сложный рельеф с затяжными подъемами, которые фуры в гололед преодолеть не могут. Колеса буксуют, один застрявший большегруз останавливает весь поток. «Шестой канал» пообщался с теми, кто подолгу стоит в этих пробках — с водителями-дальнобойщиками. Все, с кем мы общались, жаловались на