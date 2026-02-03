На дороге в посёлок Сновицы под Владимиром произошла авария с участием пустого автобуса. Транспортное средство, принадлежащее владимирскому пассажирскому транспорту (ВПТ), перегородило

