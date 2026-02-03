Чтобы габаритные фуры не объезжали пробку через городские улицы, администрация Владимира и ГАИ совместными усилиями навели порядок на трассе М-7 «Волга» недалеко от «Огуречной горы». Как

