С 4 февраля 2026 года временно исполнять полномочия главы города Владимира будет вице‑губернатор Сергей Волков. Такое губернатор Александр Авдеев.Предыдущий врио главы города Владимир Гарев в настоящее время проходит лечение. Врачи отмечают положительную динамику — он идет на поправку.Сергей Волков обладает солидным опытом работы в сфере городского и областного управления, хорошо знаком с проблемами региональной столицы. В 2009–2010 гг. он занимал должность заместителя руководителя Департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области. Также был главой города Мценск.С 2022 года — заместитель губернатора Владимирской области (курирует инфраструктуру, энергетику, ЖКХ).