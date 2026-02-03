Главной проблемой для регионального оператора стали заваленные снегом подъезды к контейнерным площадкам.

Коммунальные службы Владимира перешли на усиленный режим работы из-за последствий мощного снегопада, который едва не парализовал вывоз отходов. Чтобы мусоровозы не застревали во дворах, мэрия задействовала тяжелую технику «Водоканала» и «Зеленого города».Главной проблемой для регионального оператора стали заваленные снегом подъезды к контейнерным площадкам. Мусоровозы просто не могут подобраться к бакам, поэтому городские службы теперь расчищают дорогу первыми.За минувшие выходные дорожники полностью пробили путь к контейнерам в пригородах. Техника расчистила площадки в микрорайоне Лунево, поселках Рахманов Перевоз и Долгая Лужа, а также в деревнях Никулино, Шепелево, Аббакумово, Вилки и Злобино, в администрации.Теперь основные силы коммунальщиков переместятся в Юрьевец, Энергетик и Спасское.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .