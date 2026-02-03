Следствие строило обвинение на двух эпизодах.

Судогодский районный суд против заведующей местной поликлиникой. Правоохранители обвиняли женщину в мошенничестве и хищении бюджетных денег, но судья не нашел в ее действиях состава преступления.Следствие строило обвинение на двух эпизодах. По версии правоохранителей, руководительница решила помочь своему мужу, который работал в той же поликлинике врачом. Следователи утверждали: заведующая приказала медсестре вписывать в табель лишние часы для супруга. Таким образом семья якобы незаконно получила от регионального Минздрава более 46 тысяч рублей.Второй эпизод касался «ковидных» выплат. Заведующую обвиняли в том, что она получила стимулирующую надбавку в 13,5 тысяч рублей за вакцинацию населения, но при этом якобы не осматривала пациентов перед прививкой, как того требует регламент.Суд изучил все материалы дела и 2 февраля 2026 года огласил вердикт — невиновна. Судья пришел к выводу, что события преступления просто не было. Подсудимую полностью оправдали.