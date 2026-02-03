Несмотря на аномальные холода, специалисты коммунального предприятия «Центр управления городскими дорогами» круглосуточно несут свою трудовую вахту. Сейчас, в минус 22 градуса, снег на

Несмотря на аномальные холода, специалисты коммунального предприятия «Центр управления городскими дорогами» круглосуточно несут свою трудовую вахту. Сейчас, в минус 22 градуса, снег на улицах Владимира убирают 84 рабочих ручной уборки и 87 единиц снегоуборочной техники. Проводятся сбор и вывоз снега, удаление заужений на проезжей части дорог, расчистка тротуаров, остановок общественного транспорта, лестниц, путепроводов, подходов к