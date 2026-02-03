Вице-губернатор Владимирской области Сергей Волков назначен временно исполняющим полномочия главы администрации города Владимира. Он заступит на новый пост с 4 февраля, сообщил глава

Вице-губернатор Владимирской области Сергей Волков назначен временно исполняющим полномочия главы администрации города Владимира. Он заступит на новый пост с 4 февраля, сообщил глава региона Александр Авдеев. Александр Авдеев выразил уверенность, что Сергей Волков справится с поставленным задачи, так как обладает необходимыми качествами: «Сергей Станиславович имеет большой опыт руководства городским и областным коммунальным хозяйством, хорошие организаторские