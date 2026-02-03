Во Владимирской области прошли финальные схватки первенства России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Три дня на «Суздаль Арене» проходили зрелищные поединки в 12 весовых

Во Владимирской области прошли финальные схватки первенства России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Три дня на «Суздаль Арене» проходили зрелищные поединки в 12 весовых категориях. Соревнования собрали более 500 участников из 57 регионов страны. Об этом поделились в региональном правительстве. В составе сборной Владимирской области было 6 спортсменов, которые выступали на домашнем