Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал оперативный прогноз на 3 февраля 2026 года. Жителей региона ждет резкое похолодание и непростые погодные условия.Синоптики облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо‑западный, 5–10 м/с. Температура ночью: −27... −22 °C, днем: −18... −13 °C.На трассах и городских улицах возможна гололедица. Водителям советуют быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.