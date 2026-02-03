Изменения коснулись как минимальной, так и максимальной суммы поддержки.

С 1 февраля 2026 года во Владимирской области выросли выплаты по безработице. Размер пособия проиндексировали на 5,6 % по сравнению с прошлым годом. как минимальной, так и максимальной суммы поддержки.Минимальное пособие — 1 863 рубля в месяц. Его получат те, кто впервые ищет работу, граждане, не имевшие официального трудоустройства больше года, люди, отработавшие за последний год менее 26 недель.Максимальное пособие рассчитывается так: первые 3 месяца — 75 % от среднего заработка на прошлой работе (но не более 15 886 рублей). Следующие 3 месяца — 60 % от средней зарплаты (максимум 6 209 рублей).Выплаты начинают начислять с момента, когда человеку присваивают статус безработного в Кадровом центре «Работа России».