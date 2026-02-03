Сбитые беспилотники показывают в Ногинске театралам.

В фойе Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске открылась уникальная выставка Операция ZOV. Этот проект стал результатом сотрудничества Центрального музея ВВС и ногинского отделения Союза художников Подмосковья.Экспозиция занимает два зала. В одном из них представлены живописные полотна, на которых художники изобразили мирную жизнь. Во втором пространстве выставки можно увидеть реальные экспонаты, демонстрирующие уровень современной военной техники. Здесь представлены сбитые вражеские БПЛА, модели реальных самолетов, а также стенды с биографиями героев.Выставка объединяет два различных, но взаимодополняющих взгляда на современность: художественный и инженерно-технический. Это позволяет посетителям увидеть мир под разными углами, — говорят организаторы экспозиции.В экспозицию также вошли работы Натальи Аролович, Владимира Диброва, Маргариты Акимовой, Елены Белоус, Ольги Грицкан, Галины Югановой и Натальи Воспенниковой.Вход на выставку бесплатный для посетителей спектакля, посетить можно до конца февраля. Возрастное ограничение: 0+Ранее сообщалось, как актеры Мособлдрамы вместе с михалковцами помогли ногинскому приюту для собак.