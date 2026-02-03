Мужчина надеялся обмануть инспекторов, но в итоге стал фигурантом уголовного дела.

Собинский городской суд вынес приговор местному жителю, который купил через мессенджер поддельное водительское удостоверение. Мужчина надеялся обмануть инспекторов, но в итоге стал фигурантом уголовного дела.Как , осужденный никогда не имел водительских прав, но очень хотел сесть за руль. Вместо учебы в автошколе он нашел в сети объявление о продаже готовых документов. За «услугу» анонимный продавец запросил 76 тысяч рублей. Заказчик перевел деньги, отправил свои данные и вскоре забрал на почте конверт с заветной пластиковой карточкой.Обман вскрылся в мае 2025 года. Сотрудники ДПС остановили автомобиль мужчины для обычной проверки. Инспекторы сразу заподозрили неладное, а детальная проверка по базам данных подтвердила: удостоверение — фальшивка.Нарушитель полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в пособничестве в подделке документов. Ближайший год мужчина проведет под ограничением свободы.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .