Во Франции очередная акция протеста желтых жилетов окончилась арестом 50 человек. В основном - за призывы к насилию, агрессию по отношению к сотрудникам правопорядка, а также погромы.

Во Франции очередная акция протеста "желтых жилетов" окончилась арестом 50 человек. В основном — за призывы к насилию, агрессию по отношению к сотрудникам правопорядка, а также погромы.Полиция применила слезоточивый газ и водометы, передает телеканал "Россия 24". Не обошлось и без пострадавших. Полиция начала расследование по факту ранения манифестанта в Париже — ему угодили флэшболом в лицо.По данным МВД, всего на улицы Франции вышло около 40 тысяч человек — это на 7 тысяч меньше, чем в прошлую субботу. Акции протеста в Пятой республике продолжаются с 17 ноября 2018 года. Активисты недовольны реформами Эммануэля Макрона и требуют изменения законодательства.