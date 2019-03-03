Кисловодский городской суд арестовал на 10 суток российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, который является младшим братом главы Союза ММА России Федора Емельяненко. Ему вменили неповиновение сотруднику правоохранительных органов.

Кисловодский городской суд арестовал на 10 суток российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, который является младшим братом главы Союза ММА России Федора Емельяненко. Ему вменили неповиновение сотруднику правоохранительных органов.Напомним, что между Емельяненко-младшим и полицейскими возник конфликт после того, как спортсмен оказал сопротивление правоохранителям при их попытке увезти автомобиль на штрафную стоянку. Предположительно, он был пьян, в результате чего повредил два авто. В суде Александр раскаялся в содеянном.