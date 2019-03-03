Жореса Алферова вспоминают не только как Нобелевского лауреата, выдающегося ученого, совершившего множество открытий, воспитавшего плеяду молодых ученых, но и как популяризатора науки.

Жореса Алферова вспоминают не только как Нобелевского лауреата, выдающегося ученого, совершившего множество открытий, воспитавшего плеяду молодых ученых, но и как популяризатора науки.О смерти Алферова в возрасте 88 лет сообщили его вдова Тамара Алферова и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Причиной смерти ученого стала острая сердечно-легочная недостаточность.Его похоронят 5 марта на кладбище в Комарове в пригороде Петербурга с воинским почестями.Соболезнования в связи с кончиной физика выразили российский лидер Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.