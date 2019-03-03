Финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, которого российские суды неоднократно осуждали заочно, заявил, что Следственный комитет РФ официально предъявил ему обвинения в убийстве российского предпринимателя Александра Перепиличного в британском Суррее в 2012 году.

Финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, которого российские суды неоднократно осуждали заочно, заявил, что Следственный комитет РФ официально предъявил ему обвинения в убийстве российского предпринимателя Александра Перепиличного в британском Суррее в 2012 году. Об этом он написал в субботу в своем Twitter.По версии российского следствия, Браудер и его неустановленные соучастники организовали убийство Перепиличного, отравив его травяным ядом гельземиумом, чтобы скрыть хищение 5,4 миллиарда рублей.Бизнесмен Перепиличный скончался 10 ноября 2012 года в возрасте 44 лет. Между тем в декабре прошлого года британский коронер Николас Хиллиард заявил, что Перепиличный скончался по естественным причинам – его смерть вследствие мерцательной аритмии.Между тем британские СМИ писали, что Перепиличный до переезда в Соединенное Королевство имел связи с чиновниками, имена которых упоминались в связи с финансовыми махинациями и смертью в российском СИЗО аудитора Сергея Магнитского. Впоследствии бизнесмен выступил с показаниями против них.Уильям Браудер, заочно осужден в России за ряд тяжких финансовых преступлений. Генпрокуратура несколько лет безуспешно пытается добиться его задержания и выдачи РФ. Сам финансист обвинения российских правоохранительных органов не признает.