Троих детей, которые ехали в школьном автобусе, попавшем в ДТП в Тульской области, пришлось отвезти в больницу. Еще пятерых после осмотра врачей отпустили домой.

Троих детей, которые ехали в школьном автобусе, попавшем в ДТП в Тульской области, пришлось отвезти в больницу. Еще пятерых после осмотра врачей отпустили домой.Состояние госпитализированных детей стабильное, угроз жизни нет, сообщает ТАСС со ссылкой на областное министерство здравоохранения.Школьный микроавтобус "Газель" попал в аварию в субботу, 2 марта. Он опрокинулся после столкновения с внедорожником "Тойота-Секвойя" на 39-м километре автодороги Лопатково — Ефремов в районе деревни Доробино Тепло-Огаревского района Тульской области. Травмы получили восемь детей и двое взрослых. Последних госпитализировать не пришлось.В полиции уточнили, что в момент ДТП все дети были пристегнуты, что спасло их от более серьезных травм. Дети 13-15 лет в сопровождении двоих взрослых возвращались с лыжных соревнований из Тулы в село Архангельское. Проверку по факту аварии начал следственный комитет.