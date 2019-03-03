Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, младший брат главы Союза ММА России Федора Емельяненко, задержанный в Кисловодске за пьяное ДТП и неповиновение полицейским, предстал перед судом. Спортсмен извинился за свое поведение.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, младший брат главы Союза ММА России Федора Емельяненко, задержанный в Кисловодске за пьяное ДТП и неповиновение полицейским, предстал перед судом. Спортсмен извинился за свое поведение.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Емельяненко-младший запарковал свой автомобиль на пешеходном переходе и оказал сопротивление правоохранителям, которые хотели машину увезти на штраф-стоянку. Боец уехал с места происшествия и врезался в два чужих автомобиля. По предварительным данным, Александр был пьян.Собственно, косвенно свое состояние во время скандала с полицией Емельяненко объяснил в суде словами "свое поведение объясняю состоянием, в котором находился". Тем не менее, атлет также сказал: "Каюсь, был не прав, — цитирует РИА Новости. – Раскаиваюсь в содеянном".По некоторым сведениям, Емельяненко грозит не только административный штраф, но и, возможно, уголовное дело из-за некорректного поведения в отношении полицейских. Но пока уголовное дело по статье об оскорблении представителей власти в судебную инстанцию не поступало.