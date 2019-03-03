Запугивание оппозиционного лидера Венесуэлы Хуано Гуайдо приведут к эскалации ситуации в стране, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Запугивание оппозиционного лидера Венесуэлы Хуано Гуайдо приведут к эскалации ситуации в стране, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.Евросоюз предупредил режим президента Николаса Мадуро о неприкосновенности оппозиционера. Члены Национального собрания пользуются конституционным иммунитетом. Иное встретит резкое осуждение международного сообщества, передает "Интерфакс".Власти Колумбии сообщили, что из-за участившихся угроз Гуайдо сбежал из Венесуэлы в колумбийскую Кукуту, несмотря на запрет Верховного суда покидать страну. Сейчас он находится в Аргентине, однако собирается вернуться на этой неделе.23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали США и ряд европейских стран. Россия высказалась в поддержку Мадуро, передает ТАСС.