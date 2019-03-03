В столице Каталонии завершилась вторая серия тренировочных заездов участников чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. В последний день россиянин Даниил Квят из команду Toro Rosso стал пятым, опередив Даниэля Риккардо и экс-чемпиона мира Кими Райкконена.

В столице Каталонии завершилась вторая серия тренировочных заездов участников чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". В последний день россиянин Даниил Квят из команду Toro Rosso стал пятым, опередив Даниэля Риккардо и экс-чемпиона мира Кими Райкконена.Лучшим в заключительный день второй серии тренировок был другой экс-чемпион мира – немец Себастьян Феттель из Ferrari. Его время 1 мин. 16,221 сек. В тройку вошли два пилота Nercedes – финн Валттери Боттас и чемпион мира Льюис Хэмилтон. Шестерку лучших вместе с ними составили Нико Хюлькенберг (Renault), Квят и Карлос Сайнс-младший (MacLaren).Второй пилот Renault австралиец Даниэль Риккардо – на 8-м месте, недавний напарник Феттеля по Скудерии Райкконен, выступающий за Alfa Romeo – на 9-м, Макс Ферстаппен (Red Bull) – на 11-м, а сменивший россиянина Сергея Сироткина поляк Роберт Кубица — на последней, 13-й строчке протокола.