В российской футбольной премьер-лиге состоялся очередной матч стартового тура весенней стадии турнира. Московский Локомотив принимал самарские Крылья Советов и соперник выдали огненный матч: счет голов 2:2, предупреждений - 3:3, а удалений – 1:1.

В российской футбольной премьер-лиге состоялся очередной матч стартового тура весенней стадии турнира. Московский "Локомотив" принимал самарские "Крылья Советов" и соперник выдал "огненный" матч: счет голов 2:2, предупреждений — 3:3, а удалений – 1:1.Команды по очереди вели в счете. У "Крылышек" счет открыл дуэт экс-спартаковцев: Самедов ассистировал, Ананидзе – забивал. Однако "Локо" ответил двумя точными ударами Антона Миранчука в конце первого и начале второго тайма. Сравнял счет Шейдаев.Тем временем эмоции на поле били ключом. Судья Безбородов в какой-то момент упустил инициативу из рук и игра приобрела не жесткий, а жестокий характер. В последние 40 минут рефери предъявил 6 желтых и две красные карточки: удалены были волжанин Рохель и железнодорожник Денисов. Но и здесь получилась ничья...