Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин полагает, что у россиян недостаточно развито так называемое чувство налогоплательщика.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин полагает, что у россиян недостаточно развито так называемое "чувство налогоплательщика".Выступая на Дне открытых данных на площадке Фонда развития интернет-инициатив в субботу, 2 марта, он заявил, что россиян почему-то мало интересует, куда тратятся деньги. А граждане должны понимать структуру распределения средств, продолжил Кудрин. Тогда они, услышав в ответ на вопрос, почему в районе или области не отремонтированы дороги: "Денег нет", смогут требовать исполнения целей "со знанием дела".Он добавил, что Комитет гражданских инициатив, созданный им, запустил целый ряд программ, связанных с открытостью госзакупок или полиции. "Мы назвали эту проблему "инициативное бюджетирование", это когда гражданам предлагают поучаствовать в распределении части средств", — приводит слова Кудрина "Интерфакс".Глава Счетной палаты добавил, что, вернувшись на госслужбу, он не намерен бросать данное направление своей работы. По его словам, без поддержки гражданского общества или гражданской инициативы в том, как спрашивать с государства за его услуги, как влиять на это, Россия не добьется запланированных результатов.