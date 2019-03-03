Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Венесуэле. Разговор состоялся по инициативе США.

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Венесуэле. Разговор состоялся по просьбе США.Лавров осудил угрозы США и их вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, что является грубым нарушением международного права. И добавил, что Россия готова к двусторонним консультациям, только если будут соблюдаться принципы Устава ООН.Также было принято решение продолжать консультации по Сирии, Афганистану и Корейскому полуострову, передает "Интерфакс".