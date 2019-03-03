Герцогиня Сассекская не могла долго отмалчиваться и решила воспользоваться прессой, чтобы ответить на обидные замечания своего отца. Как утверждает королевский эксперт, поступок Меган Маркл крайне возмутил членов монаршей семьи.

Герцогиня Сассекская не могла долго отмалчиваться и решила воспользоваться прессой, чтобы ответить на обидные замечания своего отца. Как утверждает королевский эксперт, поступок Меган Маркл крайне возмутил членов монаршей семьи.В минувшую пятницу, 1 марта, состоялся показ документальной ленты "Меган и Марклы: Война семьи", главной темой которой стали напряженные отношения бывшей актрисы с родственниками. Специалист Анжела Моллард уверена, что герцогиня специально попросила своих друзей, чтобы они выступили в ее защиту в разговоре с журналистами People Magazine."Совершенно очевидно, что она попросила своих друзей связаться с репортерами. Говорила ли она перед этим с представителями пресс-службы Кенсингтонского дворца, – кажется, что нет. Я не думаю, что они одобрили бы это решение", – отметила королевский эксперт. Она добавила, что не считает решение бывшей актрисы обратиться за помощью к близким "глупым".Моллард также упомянула письмо к отцу, в котором королевская особа призналась, что "ее сердце разбилось на миллионы осколков" из-за лживых заявлений отца и сводной сестры. "Тот факт, что Томас Маркл опубликовал это послание, не может не вызывать беспокойство. Это беспрецедентный случай", – поделилась своим мнением специалист.По словам эксперта, отец решил нанести удар дочери, когда она была наиболее уязвимой. Анжела утверждает, что помочь герцогине может только ее мать. "Дориа Рагланд – мудрая, сильная женщина. Если кто-то и может заткнуть Томаса Маркла, то только она", – заключила Моллард.