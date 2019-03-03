Илон Маск заявил, что его беспокоит запланированная стыковка космического корабля Crew Dragon с МКС. Саму ракету запустили 2 марта с мыса Каннаверал, стыковка должна пройти 3 марта в 11:30 по времени Москвы.

Илон Маск заявил, что его беспокоит запланированная стыковка космического корабля Crew Dragon с МКС. Саму ракету запустили 2 марта с мыса Каннаверал, стыковка должна пройти 3 марта в 11:30 по времени Москвы.По словам Маска, его корабль впервые будет сам делать все операции: до этого космические грузовики SpaceX захватывала гигантская рука. Изменение механизма стыковки необходимо, потому что этот полет Crew Dragon — тестовый.Корабль разработан для доставки космонавтов на МКС, передает телеканал "Россия 24". Сейчас ее осуществляют исключительно с помощью российских ракет.В кабине Crew Dragon находится манекен "Рипли" в скафандре, все его показатели отслеживают датчики. Если полет пройдет успешно, уже в июле корабль повезет на орбиту первых астронавтов.