Следственный комитет проверяет информацию об избиении двух подростков охранником продуктового магазина на 15-й Парковой улице в столице. Об этом рассказала официальный представитель Главного следственного управления СК России Юлия Иванова.

Следственный комитет проверяет информацию об избиении двух подростков охранником продуктового магазина на 15-й Парковой улице в столице. Об этом рассказала ТАСС официальный представитель Главного следственного управления СК России Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что детей в магазине избили ремнем за попытку взять бесплатные рекламные буклеты для объявленного в школе сбора макулатуры. Организована доследственная проверка данной информации, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Инцидент произошел 28 февраля — охранники "Пятерочки" тогда предложили подросткам вместе пройти к директору торгового заведения, после чего завели подростков в подсобное помещение и побили.Видео, которое удалось снять 15-летней пострадавшей, на следующий день разместила в социальной сети ее мать. По ее словам, на сотрудников магазина подано заявление в полицию, к которому приложено заключение врачей о побоях.Тем временем охранник еще одного магазина "Пятерочка" попал в реанимацию, погнавшись за ворами: 24-летний мужчина врезался в стеклянную дверь. По сообщению РИА Новости, он был госпитализирован в хирургическую реанимацию городской клинической больницы имени Кончаловского в Зеленограде с множественными колото-резаными ранами грудной клетки, правого предплечья и головы.По словам самого пострадавшего, он врезался в стеклянную дверь при задержании воров, укравших товар из магазина.Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть