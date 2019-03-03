Мужчина стал жертвой мошенников

Мужчина стал жертвой мошенниковВ Муроме местный житель стал очередной жертвой мошенников. 53-летний мужчина хотел взять кредит. Когда ему позвонил незнакомец, который представился одним из сотрудников столичного банка, и предложил получить деньги на очень выгодных условиях, он без раздумий согласился.Правда, по условиям «кредиторов», прежде чем оформить займ, необходимо было сначала перевести деньги. Доверчивый муромлянин 7 раз переводил средства аферистам, отдав в итоге почти 60 тысяч рублей.Только после этого он осознал, что кредита не будет, а потраченные деньги ему никто не вернёт, и обратился к правоохранителям.