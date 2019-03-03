Расположенный на Стрыйской улице во Львове Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил уже третьи сутки пытаются снести украинские рабочие. Возведенный в честь победы над нацистской Германией памятник, кажется, уверенно держит оборону.

Расположенный на Стрыйской улице во Львове Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил уже третьи сутки пытаются снести украинские рабочие. Возведенный в честь победы над нацистской Германией памятник, кажется, уверенно держит оборону.Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил был возведен во Львове в 1970 году. Он состоял из шести барельефов – "Рождение Красной Армии", "Гражданская война", "Освобождение Западной Украины", "Год 1941-й", "Великая Отечественная война" и "Победа". Пять из них уже демонтировали и отправили в "Музей советского террора".С последней же частью – массивной стелой – у рабочих возникли проблемы. Строители пытались сбить бетон отбойным молотком и резали арматуру болгаркой, однако пока так и не смогли повалить памятник на землю. Местные националисты призывают использовать для войны с памятником тяжелую технику и взрывчатку. Пока в глазах противников памяти о Победе в Великой Отечественной войне опасность такого подхода перевешивает его эффективность и эффектность.Война украинских националистов с этим монументом началась еще в феврале 2018 года, когда члены запрещенной в России группировки ОУН сбили с него надпись "Победителям над нацизмом" и написали поверх белой краской "памятник оккупантам". В сентябре того же года городской совет Львова выделил на демонтаж памятника 300 тысяч гривен.