В регионе объявили «желтый» уровень опасности

В регионе объявили «желтый» уровень опасностиВладимирские синоптики предупреждают, что в регионе ожидается заметное ухудшение погоды. Североатлантический циклон принесет за собой метель и сильный ветер, порывы которого будут достигать 17-ти метров в секунду.Кроме того, в ночь с 3 на 4 марта сильно похолодает - столбик термометра опустится до -13 градусов.Специалисты МЧС России по Владимирской области советуют по возможности переждать непогоду дома, отказаться от поездок на своем автомобиле, а при необходимости воспользоваться общественным транспортом, поскольку штормовой ветер может повалить старые деревья и рекламные щиты.