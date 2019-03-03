Крымский мост построен исключительно для решения внутренних вопросов, заявили в Совете Федераций. Никакого отношения к геополитике он не имеет, подчеркнул сенатор Франц Клинцевич.

Крымский мост построен исключительно для решения внутренних вопросов, заявили в Совете Федераций. Никакого отношения к геополитике он не имеет, подчеркнул сенатор Франц Клинцевич.В Совете Федерации РФ отреагировали на декларацию "Бухарестской девятки", которая признает строительство Крымского моста незаконным и обвиняет Россию в преследовании геополитических целей вопреки установленным договоренностям.Член Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич на это заявил, что Крымский мост построен исключительно для решения внутренних проблем – для отдыха и туризма."Просто нам так удобнее – для отдыха и туризма. И заодно подтверждаем, что Крым есть и навсегда останется российским", – цитирует сенатора РИА "Новости".Клинцевич добавил, что Россия собирается "отстаивать свои национальные интересы", потому что "иного просто не дано". Поддержал коллегу депутат Госдумы Иван Тетерин. Он назвал декларацию "Бухарестской девятки" "агонией"."Крымский мост – мост жизни нашей с нашим Крымом", – отметил Тетерин.Ранее члены "девятки", принимая декларацию, потребовали выработать более согласованный и стратегический подхода по отношению к РФ. Участники встречи выразили обеспокоенность тем, что Россия, по их мнению, нарушила договор о ракетах средней и малой дальности."Бухарестская девятка" – это страны восточного фланга Североатлантического альянса: Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.